Sörloth transferinde Fenerbahçe’ye dev rakip! Ada ekibi devreye girdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Başkan Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetimi, forvet transferine odaklandı. Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar hız kazandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe yönetimi, Çağlayan'daki gelişmelerin ardından kulüp tesislerinde olağanüstü toplantı yaptı ve transfer görüşmelerini yeniden masaya yatırdı. Sarı-lacivertlilerin önceliği forvet hattı olurken, taraftarın büyük bölümünün istediği isim Alexander Sörloth olarak öne çıktı.
Norveçli golcünün de Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Dünya Kupası hedefi doğrultusunda düzenli forma giymek isteyen Sörloth'un, Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından tanıması transferi cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, bu transferdeki en büyük pürüz ise Atletico Madrid'in talep ettiği 35 milyon Euro'luk bonservis bedeli. Fenerbahçe cephesi rakamı aşağı çekmek için yoğun mesai harcarken, Liverpool'un da devreye girmesi İspanyol kulübün pazarlıkta daha sert bir tutum sergilemesine yol açtı.
Taraflar arasında daha önce yapılan görüşmelerde Sörloth'un yıllık 12 milyon Euro'luk ücrete "evet" dediği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'in ikna edilmesi halinde 30 yaşındaki golcüyle 3,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 resmi maça çıkan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.