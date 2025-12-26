Sörloth transferinde Fenerbahçe’ye dev rakip! Ada ekibi devreye girdi

Sabah'ta yer alan habere göre, bu transferdeki en büyük pürüz ise Atletico Madrid'in talep ettiği 35 milyon Euro'luk bonservis bedeli. Fenerbahçe cephesi rakamı aşağı çekmek için yoğun mesai harcarken, Liverpool'un da devreye girmesi İspanyol kulübün pazarlıkta daha sert bir tutum sergilemesine yol açtı.