Manchester United-Newcastle United maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı!

Manchester United-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 18. haftası, en köklü rekabetlerden birine sahne oluyor. Manchester United-Newcastle United buluşması, her iki takım için de sezonun kırılma noktalarından birini temsil ediyor. Old Trafford'da taraftar desteğini arkasına alacak olan ev sahibi, topa sahip olma oyununu hücumdaki yaratıcılığıyla birleştirerek erken skor bulma peşinde. Diğer yanda ise Eddie Howe'un öğrencileri, yüksek pres gücü ve hızlı geçiş hücumlarıyla Manchester savunmasını zorlamaya çalışacak. İşte Manchester United-Newcastle United maçı detayları...

Manchester United-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United-Newcastle United maçı 26 Aralık Cuma günü, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

Manchester United-Newcastle United MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak olan Manchester United-Newcastle United maçı, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

Manchester United-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Anthony Taylor'un düdük çalacağı Manchester United-Newcastle United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko

Newcastle United: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon