MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Artış sütüyor! Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu yeniledi. Geçtiğimiz hafta 126 milyar 355 milyon dolar olarak açıklanan ve Merkez Bankası rezervleri, kendi rekorunu yeniledi. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv miktarlarını açıkladı. Merkez'in rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez'in rezervleri 8 milyar 47 milyon dolar artmış oldu.

MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVİ NE KADAR OLDU?

Altın rezervleri ise 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVİ NE KADAR OLDU?

Döviz rezervleri, 74 milyar 202 milyon 990 bin dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 69 milyar 147 milyon 640 bin dolardı.