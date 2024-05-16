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ALDATMAK 70. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 70. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 70. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 19:10 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 19:30
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ALDATMAK 70. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

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Aldatmak 70. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 70. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 70. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 70. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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Aldatmak 70. bölüm fragmanı izle

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