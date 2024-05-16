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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Milletler Ligi ilk hafta ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Japonya'ya 3-2 yenilen dünyanın en iyisi Filenin Sultanları, 22 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:50
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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Filenin Sultanları, ilk maçında Japonya'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından Hollanda'yı yenmenin peşinde. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hollanda maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

GALİBİYET SERİSİ 22 MAÇ SÜRDÜ

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan "Filenin Sultanları", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇ ÖZETİ

Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya bir numarası, son şampiyon "Filenin Sultanları", molaya üç sayılık farkla geride girdi: 14-11. Mola sonrası farkı kapatmakta zorluk çeken ay-yıldızlı ekip, 6 sayı (17-11) geriye düştü. Daha sonraki bölümde farkı kapatan A Milli Kadın Voleybol Takımı, setin sonlarına doğru farkı 1'e indirdi: 22-21. Rakibinin setin son bölümündeki üstün oyununa engel olamayan "Filenin Sultanları", ilk seti iki sayı farkla 25-23 kaybetti.

İkinci sete kötü başlayan Türkiye, Japonya karşısında 12-4 geriye düşmesine rağmen 17-17 eşitliği yakaladı. Rakibine karşı 21-19 öne geçen "Filenin Sultanları", skor üstünlüğünü koruyamadı ve ikinci seti de 25-21 yitirdi: 2-0.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", karşılıklı sayılarla geçen seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçta ilk kez rakibine 10 sayı fark attı: 19-9. Setin sonunda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı takım, dördüncü seti 5 sayı farkla (25-20) kazanarak, skora 2-2'lik eşitliği getirdi.

Ay-yıldızlı ekip, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

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