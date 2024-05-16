Haberler TFF 1.Lig BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi, Bodrum FK - Boluspor karşılaşmasıyla sürüyor. Sezonu 4. tamamlayan Bodrumspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın galibi Kocaelispor - Çorum FK maçının galibiyle yarı final mücadelesine adını yazdıracak. TRT ekranlarında canlı yayınlanacak olan Bodrum FK - Boluspor maçının canlı yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Peki odrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 14:50
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BODRUM FK - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bodrumspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bodrumspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Boluspor maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Bodrumspor - Boluspor MAÇI CANLI İZLE

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