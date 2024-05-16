MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2024 | Milli Savunma Bakanlığı, 1829 açıktan sürekli işçi alacağını duyurdu. Başvuruların alınmasının ardından Bakanlık bünyesinde çalışacak adayların kura ile belirleneceğini bildiren MSB, kura çekiminin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirileceğini bildi. Çekilişin ardından başvuruda bulunan adaylar arama motorlarında 'MSB işçi alımı kura sonuçları, MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MSB 1829 PERSONEL KURASI NİHAİ İSİM LİSTESİ ASİL VE YEDEKLER

Kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda başladı. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. Konuya ilişkin MSB'nin resmi sitesi takip edilmekte olup resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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MSB 1829 PERSONEL ALIM KURASI BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

MSB 1829 PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR