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MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli kadro ve kontenjanlarda 1.829 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kadroya alınacak adaylar kura çekimi ile belirlenirken kura sonuçları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MSB'nin resmi sitesindeki verilerle '1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER' ve MSB işçi alımı kura sonuçlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:39 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:40
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MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2024 | Milli Savunma Bakanlığı, 1829 açıktan sürekli işçi alacağını duyurdu. Başvuruların alınmasının ardından Bakanlık bünyesinde çalışacak adayların kura ile belirleneceğini bildiren MSB, kura çekiminin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirileceğini bildi. Çekilişin ardından başvuruda bulunan adaylar arama motorlarında 'MSB işçi alımı kura sonuçları, MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MSB 1829 PERSONEL KURASI NİHAİ İSİM LİSTESİ ASİL VE YEDEKLER

Kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda başladı. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. Konuya ilişkin MSB'nin resmi sitesi takip edilmekte olup resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSB RESMİ İNTERNET SİTESİ 'DUYURULAR' İÇİN TIKLAYIN

MSB 1829 PERSONEL ALIM KURASI BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

MSB 1829 PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

  • Vasıfsız İşçi
  • Tekniker
  • Teknisyen
  • İş Makineleri Operatörü
  • Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
  • Kaynakçı
  • İnşaat Ustası
  • Sıhhi Tesisatçı
  • Tornacı
  • Marangoz
  • Ofset Baskı Operatörü
  • Kaloriferci
  • Elektrikçi
  • Otomotiv Boya Ustası
  • Motor İmalat Bakım Ve Onarım
  • Otomotiv Elektrikçisi
  • Şoför
  • Meydancı (Konfeksiyon)
  • Eneratör Tamircisi
  • Oto Bakım Onarımcısı
  • Otomotiv Kaportacısı
  • Lastik Tamircisi
  • Saraç
  • Fırın İşçisi
  • Akümülatör (Akü) İmal İşçisi
  • Armadör İşçisi
  • Aşçı
  • Bobinajcı-Elektrik
  • Boyacı
  • Çarkçıbaşı
  • Dökümcü
  • Döşemeci
  • Fiberglasçı
  • Gemici
  • Genel Servis İşçisi
  • Hidrolikçi
  • İskele Kurucusu
  • İş Makineleri Operatörü
  • İzolasyoncu
  • Kompresörcü
  • Marangoz
  • Modelci
  • Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
  • Ambarcı
  • Frezeci
  • İnşaat Ustası
  • Gemi İdarecisi
  • Ağır Silah Bakım Onarımcısı
  • Taşlama Tezgah İşçisi
  • Tesviyeci
  • Oto Döşemecisi
  • Terzi
  • İplik Temizleme İşçisi

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