Mehmed: Fetihler Sultanı 9. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 9. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Karaman üzerine sefere çıkan Mehmed, payitahtta yaşanabilecek bir sorunla karşı Evrenesoğlu Ali'yi davet edecek ve onu saray emini olarak vazifelendirecek. Çandarlı ise yürüteceği plan için payitahtta kalmayı başaracak. Çandarlı, Ahmed'i haremden alıp tahtta çıkarma niyetindedir, bunu nasıl yapacaktır? Çandarlı'nın çözmesi gereken en büyük sual budur. Gülşah üzerine oynayacak olan Çandarlı, bunu başarabilecek mi, Gülşah bu oyuna düşecek mi, Mehmed'i tahttan edecek kötü emellere alet olacak mı? Halime de Ahmed'in sultan olma planlarına dahil olur ve Ahmed'i Gülşah'ın yanından çekip almaya çalışır.

Ancak Gülşah onun için büyük bir engeldir. Halime aşıp hedefine ulaşabilecek mi, yoksa makus talihine boyun mu bükecek? Konstantinos ise tehlikeli ama sonunda kazançlı çıkabileceği bir teklifi kabul eder, seferdeki Mehmed'e bir elçi göndererek Orhan'ın tahsisatın arttırılmasını ister. Böylece Orhan'ın harcamalarını diline dolayanları da sakinleştirebilecektir. Konstantinos, büyük bir merakla Mehmed'den gelecek cevabı bekleyecek. Mehmed bu teklifi kabul edecek mi? Kurtçu, Çandarlı'dan aldığı emirle sefer dönüşü Mehmed'in önünü kesecek ve Mehmed'e kılıçların altından geçmeyi teklif edecek. Mehmed yeniçerilerle vuruşmayı göze alıp bu teklifi reddedecek mi, yoksa kılıçların altından geçerek Çandarlı ve Kurtçu'nun planını bozacak mı?