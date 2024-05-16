BEYZA ARICI KİMDİR? | Beyza Arıcı kaç yaşında, nereli? Biyografisi ve Kariyeri...

BEYZA ARICI KİMDİR? | 2024 yılındaki ilk maçında Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alan yeni isimlerden Beyza Arıcı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren dünya bir numarası, son şampiyon Filenin Sultanları'nın yeni ismi Arıcı'nın kim olduğu araştırılıyor. İşte Beyza Arıcı biyografisi, yaşamı ve kariyeri...

BEYZA ARICI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

27 Temmuz 1995'te İzmir'de doğan 29 yaşındaki Beyza Arıcı, halihazırda Eczacıbaşı ve Türkiye kadın millî voleybol takımı'nda orta oyuncu olarak oynamaktadır. 5 kişilik ailenin ilk çocuğu olan Arıcı, Galatasaray'da forma giyen kendisi gibi orta oyuncu olan Emine Arıcı ile kardeştir.

BEYZA ARICI KARİYERİ

Voleybol oynamaya İzmir Işıkkent'te başlayan Arıcı, daha sonra 2008 yılında VakıfBank'a transfer oldu ve 2013 yılına kadar VakıfBank'ın genç takımlarında oynadı. Erken gençliğinde kulübündeki kıdemli takıma girmeye çalıştı. 2013-14 sezonunda Seramiksan'da ve 2014-15 sezonunda Sarıyer Belediyespor'da mücadele etti.

İki sezon sonrasında Arıcı, Temmuz 2015'te Trabzon İdmanocağı ile anlaştı. Arıcı, yeni kulübüyle finalin iki ayağını da kaybettikten sonra İdmanocağı'nın CSM București tarafından yenildiği CEV Challenge Cup'da finale yükseldi. Challenge Cup'daki iyi performansına rağmen İdmanocağı, iç müsabakada düşük performans gösterdi ve 1. Voleybol Ligi'nde onuncu sırada bitirerek düşmekten kurtuldu.

Mayıs 2016'da Arıcı, Çanakkale Belediyespor ile bir yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Ekibi ile hem bireysel performansı hem de takımın performansı açısından çok başarılı bir sezon geçirdi. Çanakkale Belediyespor normal sezonu kulübün en yüksek altıncı sıralamasında tamamlarken, Arıcı, Eda Erdem ve Milena Rašić'in arkasında sezonun en iyi üçüncü orta blok oyuncusu seçildi. Play-off'larda Çanakkale Belediyesi, çeyrek final etabında Eczacıbaşı'na yenildi. Sezon sonunda Arıcı, Eczacıbaşı kulübüne katıldı.

Eczacıbaşı ile ilk sezonunda Arıcı, ekibinin CEV Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu ve Eczacıbaşı'nın VakıfBank'a kaybettiği Türkiye Kupası finaline ulaştı. 1. Voleybol Ligi'nde Eczacıbaşı normal sezonda ligin tepesinde kaldı ve Nilüfer Belediyespor ile Fenerbahçe'yi elemelerde finale bıraktı. VakıfBank aleyhindeki son seride, Eczacıbaşı seride 2-1 öne geçti ancak her iki maçta da ev sahibi lehine avantaj olmasına rağmen iki seri kaybetti ve seriyi 2-3 kaybetti. Arıcı, serinin "en iyi blokeri" seçildi ve ödül kazanan tek Eczacıbaşı oyuncusu oldu.

EN İYİ ORTA OYUNCU SEÇİLDİ

Arıcı, Türkiye milli voleybol takımı ile 9 Temmuz 2017'de düzenlenen Dünya Grand Prix maçında Brezilya'ya karşı ilk uluslararası maçını yaptı. Slovenya'da 2017 FIVB U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye U23 takımının bir üyesiydi ve şampiyonanın rüya takımı için "en iyi orta oyuncu" seçildi.

BEYZA ARICI BAŞARILARI

🏆2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

🏆2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

🏆2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

🏆2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya

🏆2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi İkinciliği

🏆2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

🏆2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

🏆2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - İkincilik

🏆2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyon

🏆2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası - İkincilik

🏆2022 CEV Kadınlar Kupası - Şampiyon

🏆2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - Bronz Madalya

🏆2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği

🏆2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)