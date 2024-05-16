MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | MSB 1829 personel alım kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | Milli Savunma Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 1829 açıktan sürekli işçiyi kendi bünyesine katacağını duyurdu. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından istihdam edilecek kişilerin kura çekilişi ile belirleneceği duyurulurken İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekilişini canlı izlemek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

MSB 1829 PERSONEL ALIM KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sürekli işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak. Kura çekilişinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi kaynaklardan bilgi gelmezken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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MSB 1829 PERSONEL ALIM KURASI BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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MSB 1829 PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR