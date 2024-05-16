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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 08:08 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1.Lig

17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)

20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)

LaLiga

20:30 Las Palmas - Real Betis

22:30 Almeria - Barcelona

23:00 Real Sociedad - Valencia

Pro Lig

18:00 Al Tai - Al Fateh

21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

21:00 Al Wahda - Al Raed

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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