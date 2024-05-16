BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1.Lig
17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor) 20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)
17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)
20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)
LaLiga
20:30 Las Palmas - Real Betis 22:30 Almeria - Barcelona 23:00 Real Sociedad - Valencia
20:30 Las Palmas - Real Betis
22:30 Almeria - Barcelona
23:00 Real Sociedad - Valencia
Pro Lig
18:00 Al Tai - Al Fateh 21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah 21:00 Al Wahda - Al Raed
18:00 Al Tai - Al Fateh
21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah
21:00 Al Wahda - Al Raed
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