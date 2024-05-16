BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1.Lig 17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor) 20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)

LaLiga 20:30 Las Palmas - Real Betis 22:30 Almeria - Barcelona 23:00 Real Sociedad - Valencia

Pro Lig 18:00 Al Tai - Al Fateh 21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah 21:00 Al Wahda - Al Raed

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