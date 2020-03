Arda Turan yeni adresini resmen duyurdu!

Arda Turan, "Tabii ki hatalarım oldu ama kimsenin bittiği falan yok yani işin özünde ben 3 ay sonra yeniden futbol oynamaya başladığında 3-5 maç oynadığımda herkesten daha iyi oynayabilirim. Hâlâ eski Arda gibi en iyi futbolcu gibi oynayabilirim" dedi.



"BARCELONA'DA BENZER DURUMU YAŞADIM"

Halen futbolcusu olduğu Barcelona'da da benzer durumla karşılaştığını belirten Arda Turan, "Aslında Barcelona'da da buna benzer bir dönem olmuştu. O yüzden bu duruma tecrübeliyim. Şimdi tabii oğlum var, artık eşim ikinci çocuğumuza hamile, o yüzden, onlarla vakit geçiriyorum, spor yapıyorum ve biraz kafa dinliyorum. Gelecekte neler yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bazen sizin için kötü gibi gözüken şeyler hayırlı olabiliyor, ben öyle hissediyorum bu anları. Bu anlar çok keyifli. Hamza'nın mutfaktan sesleri geliyor. Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Ailemle daha çok vakit geçiyorum, futbol izliyorum, futbolu kendi kafamda tartışıyorum. Daha fazla nasıl geliştirilebilir oyun, daha güzel nasıl olabilir diye düşünüyorum. O benim için bir avantaj oluyor. Zaman keyifli geçiyor" dedi.

"HAMZA ARDA'NIN FUTBOLA İLGİSİ VAR"

Oğlu Hamza Arda'nın da futbola merakı olduğunu söyleyen Turan, "Hamza'nın zaten ben Başakşehir'de oynarken de bir hediyesi vardı; Galatasaray topu. Böyle bir fotoğraf da vardı, onu hiçbir bir yere koymadı. Annesi Hamza'ya 'Cimbom' demeyi öğretmiş. Tabii ki Galatasaraylı olmasını istiyorum, Galatasaraylı da olacaktır diye düşünüyorum. Fazla bir seçenek bırakmayacağım ona. Zaten kendi de görünce Galatasaraylı olacağını tahmin ediyorum. İlgisi de var futbola. Bahçede topu olduğunda ayağıyla oynatmaya çalışıyoruz. Bir gol oyunumuz var, beraber topa vuruyoruz, sonra beraber alkışlıyoruz ve bravo diye bağırıyoruz. Daha tabii çok küçük, 15 aylık ama en azından topa yavaş yavaş ayakla vurmaya başladı" şeklinde konuştu.

"ASİL ASLAN İSMİNİ ANNESİ KOYDU"

Yaklaşık 4 ay sonra 2'nci çocuklarını kucaklarına alacaklarını anlatan Turan, "Allah'ın hikmeti, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bazen işte sosyal medyada bazı şeyler çıkıyor işte çeşitli çeşitli, saçma saçma şeyler. Eşimin hiç ağzımdan çıkmayan şeyler. Allah hayırlısını versin, sağlıklı evlat versin. İkinci çocuğumuz inşallah sağlıkla doğar. Sonrası kısmet nasip. Asil Aslan olacak ismi. İsmini eşim koydu. Hamza Arda'nın Hamza ismini koydum. Hiçbir zaman oğlumun adı Arda olsun istemedim ama eşim böyle bir şey tercih etti. İkinci çocuğumuzun ismini tamamen eşim koydu, öyle olmasını istedi. Açıkçası Aslan olması da hoşuma gitti. Asil de Arapça bir isim zaten. Benim de hoşuma gitti. Yani sonuç olarak Asil de ileride bu ismi duyduğunda, Galatasaraylı olduğunda bunu mutlaka sevecek. Yüzde 100 benim çocuklarım, ailem ve çevrem mutlaka Galatasaraylı olacaktır" diye konuştu.

"4-5 YIL DAHA ÜST DÜZEY FUTBOL OYNAYABİLİRİM"

Futbol yaşantısını sürdüreceğini ve fizik olarak kendisini iyi hissettiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Futbol yaşantım tabii ki devam edecek. 33 yaşındayım ben ve daha çok oynayabileceğim dönemler olabilir. Başakşehir'e maddi anlamda fazla yük oluyordum. Göksel ağabey de tanıdığım bir dostum, bir büyüğüm. Birbirimizle karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmeyi feshettik. Bundan sonra benim hayatımda 3, 4, 5 sene çok daha güzel futbol yaşantısının olacağını düşünüyorum. Ahmet ağabey (Bulut) ile de konuşuyoruz, sadece önemli olan doğru tercihi yapmam, nerede oynamam gerektiğini doğru bulmam. Kendimi iyi hissettiğim, mutlu olabildiğim yerde oynamak istiyorum. Çünkü açıkçası biraz son senelerde futbol oynamaya çalıştım, top oynamayı unuttum. Yani sevdiğim işi, sevdiğim hareketleri yapmayı, mutlu olmayı unuttum. Futbol oynarken çünkü o kadar çok futbol dışı gündem oldu ki bu beni birazcık yordu. O yüzden ilk hedef mutlu olabildiğim yerde futbol oynamak" ifadelerini kullandı.



"TERCİMİZİ YURT DIŞINDAN YANA KULLANACAĞIZ

Futbol hayatı boyunca konu Galatasaray olunca şartları hiç düşünmeden hareket ettiğini vurgulayan milli oyuncu, "Galatasaray olunca konular farklı; hayatım boyunca böyle oldu. Galatasaray dışındaki her konuda eşimle, ailemle, oturup maddi manevi şartları konuşacağız. Sadece konu Galatasaray olunca hayatım boyunca bir şart veya bir şey düşünmedik, düşünmüyoruz. Onun dışındaki her konuda şartları konuşuyoruz. Sezon sonu açıkçası tercihimizi yurt dışından yana kullanacağız" dedi.



"BİR GÜN ÇAĞRILIRSAK GALATASARAY'A GİDERİZ, ÇAĞIRMAZLARSA DA BAŞIMIZIN ÜSTÜNE"

Turan, "Galatasaray iyi giderken ve toparlanmışken herhangi bir şey söyleyip de Galatasaray içinde bir polemik, bir gündem olsun istemiyorum. O yüzden zaten Galatasaray ile ilgili bir gün gelişme olursa Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, kendisini çok seviyorum, Galatasaray'ın başkanı da çağırırsa gideriz, çağırmazlarsa da her şey başımızın üstüne" diye konuştu.



"BARCELONA'NIN KONTRATLI OYUNCUSUYUM"

Halen Barcelona'nın kontratlı oyuncusu olduğunu hatırlatan Arda Turan, "Şu anda Barcelona'nın kontratlı oyuncusuyum. Sezon sonuna kadar böyle tercih ettik, böyle devam ediyor. Bizim de isteğimiz bu yöndeydi" şeklinde konuştu.



"ATLETICO MADRID İLE KAZANDIĞIM ŞAMPİYONLUK VE KRAL KUPASI ÇOK ÖZEL"

Kariyerinde Atletico Madrid ile yaşadığı LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluklarının özel bir yeri olduğu belirten Turan, "Açıkçası en özeli de 90 puanla kazanılmış olan şampiyonluk. Ronaldo'lu Madrid ile Messi'li Barcelona vardı. O sezon LaLiga şampiyonluğu muhteşemdi. Yani onun dışında Avrupa'da 5-6 tane büyük kupa kazandım ve hepsi çok değerli, önemliydi. Başarıları birbirinden ayırt edemiyorsun. Santiago Bernabeu'da kazandığımız Kral Kupası bu başarıların başlangıcı gibiydi. O yüzden onun yeri bende çok ayrı. Yani oradaki hissiyatım milli takımla İzlanda maçında hissettiklerimle aynıdır. Kral Kupası finali özeldir" dedi.



"SIMEONE VE FATİH TERİM ÇOK ÖZEL HOCALAR"

Atletico Madrid Teknik Direktör Diego Simone ile Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in çalıştığı en özel hocalar olduğunu dile getiren Turan, "Simone ve Fatih Terim; ikisi de çok özel hocalardır. Bir tanesi asla pes etmiyor, motivasyonu çok üst düzeyde ve lider karakterli bir hoca. Simone de çok fazla taktiğe ve bilgiye sahip, çok fazla enerji dolu ve her zaman sizi ayakta tutabilir, sizden nasıl verim alabileceğini çok iyi biliyor o yüzden. Çok muhteşem hocalarla çalıştım; Abdullah Avcı da, Hiddink de, Luis Henrique de. Baktığımızda hepsinin kariyerleri başarılarla dolu. Rijkaard, Feldkamp var. Saydıkça başarıları ortaya çıkıyor. Birbirinden ayırmak çok zor ama Simone ve Fatih Terim bir adım öndeler" açıklamasında bulundu.



"EN İYİSİ MESSI AMA INIESTA KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIRIYOR"

Messi, İniesta ve Koke'nin de birlikte oynadığı en özel oyuncular olduğuna vurgu yapan Turan, "Messi'yi konuşmaya gerek yok. Oynadığım oyuncular arasında en iyisi Messi'ydi. Tavrını, hareketlerini biliyorsunuz ama İniesta başka bir şeydi. Tavır olarak, saha içindeki top kontrolü bir hayranlık uyandırıyor her zaman kendisine. Koke'nin gelişimi de Atletico Marird'de yani altyapıdan çıkıp o seviyeye gelip, Atletico Madrid'de liderliğe kadar gelerek bizim aramızda sivrilmesi önemliydi. Koke'nin gelişimi de beni açıkçası etkilemişti" ifadelerini kullandı.



"FALCAO'NUN BURAYA GELMESİ İÇİN ONUNLA KONUŞTUM"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan da övgüyle bahseden Arda Turan, şunları söyledi:

"Falcao gördüğüm en özel forvetlerden biri, bunu ilk yarıda sakatken veya biraz formsuzken de söylemiştim. Açıkçası buraya gelmesi için de onunla telefonda konuştum. Çünkü Ahmet Bulut da bu işin içindeydi, o yüzden birkaç kere telefonda konuştum ve bunun olmasını istiyordum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok özel bir futbolcu, bir forvetin yapması gereken bütün hareketleri yapıyor. Geçen maçta da hem gol attı, hem de asist yaptı. Golü koklayan, bilen, özellikle o alanda çok etkili olabilen özel bir oyuncu. Burada da görüşüyoruz. Doğum günümde beraberdik. Sağ olsun davetimi kırmadı, eşini de çok seviyorum, çocuklarını da çok seviyorum. Onun o parlama döneminde biz de aynı takımı paylaştık, başarıları beraber elde ettik. İhtiyacı olduğu zaman Galatasaray'a geldiği için ve eski arkadaşım olduğu için Falcao'ya daha bir özel davrandım ama ben aynı ilgiyi Adriano'ya da gösterdim, buraya gelen Diego Ribas'a da gösterdim. Eski arkadaşlıklarımı hep korumaya çalışmışımdır. Bana bir gün iyilik yapanı bir ömür boyu unutmam ben zaten huy olarak. Falcao zaten bir desteğe ihtiyacı olan bir oyuncu değil, sağlıklı olduğunda gerekeni yapabilecek seviyede bir oyuncu."



"BAŞAKŞEHİR ÇOK ÖZEL BİR KULÜP"

Medipol Başakşehir'e gelmesiyle birlikte daha farklı tecrübeler elde ettiğini anlatan Turan, "İşin özüne bakarsan yine aynı şeyi söylüyorum; mutluluk, heves, o gün Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Göksel Gümüşdağ vardı. Bu ekip beni Avrupa hayaline inandırdılar. Hatta Başakşehir'in şu anda gittiği oluşuma inandırırlar, bu buluşmanın parçası olmak istedim. Barcelona'da başlarda kendimi önemsiz hissettim yani Messi, Neymar, Suarez'den sonra en çok istatistiği yapıp sonra bir dakika bile resmi maçta oynamamak yeni hocayla birlikte beni rahatsız etti. Hak etmediğim bir durum olduğunu düşündüm ve önünde de bir sürü teklif vardı ama tercihimi böyle kullandım. Böyle geldi böyle gelişti, açıkçası pişmanda değilim. Benim için çok başka tecrübeler oldu. Olaylar bazen sıkıntı verebiliyor yaşandığı anlarda ama sonrasında olumlu yönlerinden bakmaya çalışıyorum. Başakşehir çok özel bir kulüp, çok sevimli, çok karakterli insanlardan bir kurulu kulüp ama bana bazen coşku ve taraftar, coşkulu aidiyet duygusu gerekiyor. Bazen bir maya tutmaz ya öyle bir şeydi yani yoksa çok sevdiğim insanlar ve hala çok başarılı olsun istiyorum. Okan (Buruk) ağabeyi de çok severim. Çok başarılı olsun istiyorum. Başarı için dua ediyorum. Avrupa'da muhteşem gidiyorlar ama dediğim gibi bazen tutmaz bilemezsin yani futbolda benim başarılı olmam için gerçekten star gibi önemli oyuncu gibi hissetmem lazım. Bu özgüven hissetmezsem bazen bu başarısızlığı yaşayabilirim. Sorgulanmak veya şöyle yaptı böyle yaptı, beni rahatsız eden bir durum oluyor" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY İÇİN SAHADA OLAMAZSAM GİDER TRİBÜNDE OLURUM, O YÜZDEN KIRGINLIK OLMAZ"

Galatasaray'a herhangi bir kırgınlığının söz konusu olmadığını kaydeden Arda Turan, "Bazen bir şeyi çok severseniz; kırgınlık bu işte yaşayacağımız en son duygu olur. Kırgınlık Galatasaray'a karşı benim yaşayacağım en son duygu. Neyin kırgınlığı olacak. Sahada olamazsak gideriz hafta sonu maçı izleriz. Yani çocuğumuz Galatasaraylı olur. Kaptanlığını yaptım, orada yetiştim, ekmeğini yedim, suyunu içtim. Benim için kırgınlık diye bir duygu yok. Bütün verilen kararlara saygı duyuyorum" diye konuştu.



"FATİH HOCAYLA BABA-OĞLU İLİŞKİMİZ VAR, BENİM İÇİN DE EN ÖNEMLİSİ BU"

Devre arası transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesine de değinen Turan, şunları kaydetti:

"İnanın bana hocayla benim aramda konuştuklarım sadece bir baba-oğul, ağabey-kardeş gibi konuşmaydı. Transferle ilgili ya da gel-git ile ilgili konuşmadık. Böyle şeyleri söyleyemeyiz zaten hocaya, utanırız yani bir saygısızlık olmasın, başka bir şey olmasın diye konuşmayız. Güzel bir ortamda baba-oğul gibi bana destek veren, hani birbirimizi toparlayıcı bir konuşmaydı, onun dışında başka bir şey yoktu. Sonrasında Sayın Başkanımız böyle yani böyle uygun gördü. Zaten yazılı açıklamamda da belirttim, sonuna kadar saygılıyım. Galatasaray ne zaman bize hizmet et derse biz gider o zaman hizmet ederiz, hangi şartta, ne şekilde isterlerse. Fatih hocayla görüşmem; hocam nasılsın, iyi misin, başarılar, konuşmasıydı. Biz böyle konuları utanırız konuşmaya. Hoca da sağ olsun basında gerekeni söylediği için böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Hoca ile ilişkimiz bir baba-oğul, ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde devam ediyor. Bu olayların arasında benim için en önemli ve beni en çok mutlu eden şey bu ve başka bir şey istemiyorum."



"GALATASARAY TARAFTARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galatasaray'ın devre arasında transfer gündeminde isminin geçmesinden sonra sarı kırmıızlı taraftarların verdiği destekten sonra yaşadığı sevinci dile getiren Turan, "Bir sürü Galatasaray taraftarı var. Mesela onlarla bazen konuştuğumda Arda sana şundan dolayı kırgınız, diyorlar. Ben diyorum ki ama benim özel hayatım ve sonra kendi kendime düşününce şunu anladım; beni o kadar kendileri gibi görmüşler ki. Normal hayatta bir futbolcuyu yakın almayacakları şeyler için bana kırılabiliyorlar. Bu benim onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 10 dakika, 15 dakika konuştuğumda kırgınlıkları atlatıp gerçek eski sevgiye dönebilir. Bazıları bunu kendi içlerinde görerek olayları daha iyi analiz ederek anlayabiliyor, bazılarına da anlatmak zorunda kalabiliyorsun. Bu çok normal bir şey ama Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hâlâ beni çok önemli ve değerli hissettirdiler o yüzden söyleyeceğim şey, çok teşekkür ederim. Galatasaray taraftarına da yakışan bir davranış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"SÜLEYMAN SEBA BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

İspanya'da olduğu dönemde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın formasını giymesi nedeniyle gelen eleştirilere ise Arda Turan şu yanıtı verdi:



"Böyle bir eleştiriyi kabul etmiyorum. Benim hayatımda böyle mantalite yok. Bugün Metin Oktay'ın giydiği Fenerbahçeli forma herkese örnek. Çok sevdiğim birinin doğumuyla ilgili Amerikan Hastanesi'ne gitmiştim, orada biri kolumdan tuttu, bir dakika gelir misin, dedi, ben de ne oluyor, dedim. Dedi ki, Süleyman Başkan içeride, Süleyman Seba seni görmek istiyor. O kadar duygulandım, heyecanlandım ki. Süleyman Seba beni görecek. Odaya girdim rahmetli Sayın Başkan yani aklı bilinci yerindeydi ama fiziken iyi durumda değildi. Onu öyle görünce çok üzüldüm ama konuşması, her şeyi dedi. Ardacığım ben de seninle çok gurur duyuyorum, seni çok beğeniyorum ve İspanya'daki bütün maçlarını izliyorum, gözüm üstünde, dedi. O gün bana o sevgisini gösterdiği hali, o tavrı Süleyman Seba'nın beni çok etkiledi. Allah rahmet eylesin. Bu benim için çok özel bir andı. Süleyman Seba ile tanışmak, Süleyman Seba'yı, Süleyman Seba'nın değerini anlamak; bunun da Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi olmaz diye düşünüyorum. Bu konudaki fikrim açık ve net. Bu konudaki ilgili birinin bir kırgınlığı varsa bunu kendi kalbinde, vicdanında yargılanmalı diye düşünüyorum" dedi.



"ESKİ BİR KONU AMA AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞMEMİZ ÇERÇEVESİNDE SONUÇLANDI"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın o dönem kendisini sarı lacivertli kulüpte görmek istemesini de değerlendiren Turan, "Eski dönemde bunlar tabii çok ortadaki konular yani. Bu konuları tekrardan açmaya gerek yok. Fenerbahçe'yle ilgili Sayın Başkanın o zamanki isteği ve bizim de cevabımız oldu ama her şey çok saygı çerçevesi içinde olmuştu. Fenerbahçe, Fenerbahçe tarafında güzel, Galatasaray da kendi tarafında güzel" diye konuştu.



"HAKAN ÇALHANOĞLU VE ÇAĞLAR'IN FORMA GİYMESİ SÜREKLİLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Avrupa'da forma giyen milli oyuncular için de görüşlerini açıklayan Turan, "Çocuklar çok iyi işler yapıyorlar, çok da özel oyunculara sahibiz yani sonuç olarak Roma'da, Milan'da, Leicester City'de oynayan, Juventus'ta oynayan oyuncularımız var. Çalışmaya devam etsinler, inanıyorum ki çok daha iyi yerlere gelecekler, çok daha başarılı olacaklar. Hakan Çalhanoğlu iyi bir örnek, Çağlar iyi bir örnek çünkü süreklilik açısından ikisinin daha çok oynadığı bir dönem. Avrupa'ya gitmeleri, Zeki olsun, işte Yusuf oynuyordu, Avrupa'ya gitmeleri Türkiye'ye çok iyi yansıyor. Mili takımda da inşallah böyle devam ederler. Hem ülkelerini orada gururla temsil ederler hem de milli takımda çok başarılı olurlar.Gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.



"MİLLİ TAKIMA İNANIYORUM"

EURO 2020'de milli takıma çok güvendiğini belirten Turan, "Azerbaycan'da oynayacağız, ev sahibi gibi iki maç oynayacağız. İtalya da iyi seribaşlarından, 10 maçını da kazanmış bir takım. İyi seribaşlarından bir tanesiyle oynanabilecek, kafa kafaya oynayabilecek durumdayız. Takımımıza çok güveniyorum, çok başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"ARDA TURAN BİTMEDİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in birleştirici yönüne dikkat çeken Arda Turan, "Şenol hoca ile ilgili; gerçekten bir defa birleştirici tavrı, insanları olumluya yönlendirmesi, tavrı muhteşem. Çok da başarılı oldular. Kendisine hem bir Türk vatandaşı olarak, hem bir futbolcu, spor adamı olarak teşekkür ediyorum, çok gururlandırdılar bizi. Şenol hoca benimle ilgili hep iyi şeyler söylemeye çalışıyor, iyi niyetli şeyler söylemeye çalışıyor. Anlıyorum ki bana destek çıkmaya çalışıyor. Sadece arada işte Arda'yı biz bitirdik, diyor. Aslında biz de bitirdik, kendi hataları da vardı gibi söylemler söylüyor. Tabii ki hatalarım oldu ama kimsenin bittiği falan yok yani işin özünde ben 3 ay sonra yeniden futbol oynamaya başladığımda 3-5 maç süre aldığımda herkesten daha iyi olabilirim. Hâlâ eski Arda gibi en iyi futbolcu gibi oynayabilirim. Bu söylediklerimi sakın yanlış anlaşılmasın; ben Şenol hocanın benim için çok iyi şeyler söyleyip, çok iyi dilekleri olduğunu biliyorum ama bazen psikolojik olarak Arda'yı biz bitirdik dediğinde, kendim, annem babam bunu gördüğümde insan isterseniz bir üzülüyor, bir düşünüyor. Anlıyorum, iyi niyetinden, birleştiriciliğinden hiç şüphem yok. Hatta mili takımı tekrardan bir araya getirip birleştirdiği için kendisine sonsuz teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.



"TRABZONSPOR'UN KADROSU ETKİLEYİCİ, BAŞAKŞEHİR ÇOK ETKİLEYİCİ, GALATASARAY İSE TECRÜBELİ"

Süper Lig'in zor geçtiğini dile getiren Turan, "Lig zorlu gidiyor, her takım cesaretli oynuyor Trabzonspor'un çok etkileyici bir kadrosu var. Başakşehir 2 forvet oynuyor, çok etkileyici. Zaman zaman iki forvete çıkartıyor, oyunu hücum isteği görülüyor. Tecrübeli bir Galatasaray var, hem hocasıyla, futbolcularıyla sonuna kadar kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Ligin kalitesi açısından verilen maddi karşılığın ekranlardan geçmesi açısından çok güzel bir durum diye düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Saha dışı olaylarının daha az konuşulduğu 9 hafta olsun" diye konuştu.



"VAR'DA GEÇ KARAR VERİLİYOR VE DARBEYLE TEMASIN İYİ AYIRT EDİLMESİ LAZIM"

Arda Turan, Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) için de şunları söyledi:

"VAR'a birkaç tane müdahale kesinlikle lazım. Çok faydalı ama VAR ile ilgili şöyle 2 problem var. Çok geç karar veriliyor, göz soğuyor insanların golden sonra veya coşkularını engelliyor, ikincisi ise darbeyle temas ayırt edilmeli. Şimdi görüntüye baktığınız zaman bir temas olduğu ortada ama bu gerçekten bir darbe mi oyuncuyu düşürecek veya cezai hiçbir şey olabilecek bir durum mu diye bakmalı. Birçok geç geliyor görüntü, ikincisi de mutlaka darbe ve temas arasındaki fark var da belirlenmeli, bazı temaslar penaltı veya faal olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü futbol bir temas oyunu adama dokunuyorsunuz ayağınız ayağının üstüne gelmiş olabiliyor ama bu gerçekten bir darbe olmayabilir, görüntü yanıltıyor yavaş oynattığınız her şey darbe gibi gözüküyor."



"HER FUTBOLCU HALI SAHADA FUTBOL OYNAR, BEN DE KEYİF ALIYORUM"

Boş zamanlarında halı sahada futbol oynadığını ve bundan da keyif aldığını belirten Turan, "Hayatımın bütün futbol kariyeri boyunca halı sahada top oynadım, o yüzden yani yarın da oynayacağım, diğer gün de oynayacağım, hep oynadım, ayak tenisi oynadım, halı sahada top da oynadım. 5 sene önce de Acun ağabeylerle de yaptığım maçlar konuşuluyordu. Birçok futbolcu yazın oynar. Ben de oynuyorum tatil günlerinde de oynamadığım için ve şu anda da bir takımda forma giymediğimden dolayı yine oynarım. Bunda bir şey yok valla" dedi.

"ÜST SEVİYEDE, İYİ PERFORMANSLAR GÖSTERECEK DURUMDAYIM"

Aktif futbol hayatından sonra yöneticilik de düşündüğünü dile getiren milli oyuncu, "Açıkçası spor yöneticiliği düşünüyorum ama şartlar bazen ne getirir bilemiyorsun. Aklımda çok daha uzun seneler olduğu için, 3-5 sene çok uzun bir zaman. O zaman geldiğinde düşüneceğim bunu. Vücudum nereye kadar giderse ama şu anda en az 3 yıl daha mutlaka oynamayı düşünüyorum. Gerçekten en üst seviyede çok daha iyi oynayabilirim" diye konuştu.



"TRANSFERE SEZON SONU AİLEMLE KARAR VERECEĞİM"

Transfer teklifleri aldığını söyleyen Arda Turan, "Zaman var, takımlar liglerini bitirsinler, teklifler de var. Bakıyoruz, doğruyu bulmak önemli. Çantamı alayım istediğim takıma gideyim gibi hava yok; çocuğum var, ikinci çocuğum olacak, ailem var, onları da düşünmek zorundayım. Beraber hareket etmek zorundayız" dedi.



"YANIMDAKİ BİRÇOK İNSAN BENİ KISKANIYORMUŞ"

Çevresindeki insanlara çok değer verdiğini ancak aynı değeri göremediğini belirten Turan, "Çok başarılı oldum, bu normal yani işin özü bu. Bazen insanların kıskandığı bir seviyeye çıktığımı düşünüyorum, bunu sonradan gördüm. Ben sanıyordum ki insanlar hep benim yanımda, bana destek çıkıyor. Yanımdaki birçok insan beni kıskanıyormuş. Bu seviyeye çıkarsanız sizin yaptığınız hataları insanlar daha çok göstermek ister ama bunlarla yaşamayı öğrendim. Bunlar benim için artık bir problem değil. Onlara da daha olumlu bakmayı düşünüyorum. Tabii benim onlara yaptıklarımı hiçbir zaman yapmadılar. Bu insanın fıtratı ondan öyle davranıyor diye ben öyle davranmak zorunda değilim. Hiç kızmıyorum, bunlar olabilir. Benim hayata bakış açım bu şekilde. Arda'nın ne yaptığını bilmeleri daha önemli. Onlar o mahcubiyeti her zaman hissedeceklerdir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.