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11 Mart 2020, Çarşamba
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koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi!

maçları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi. 'da Uruguay Milli Takımı'na davet edilen Muslera ve Kolombiya Milli Takımı'na davet edilen Falcao, 'den ise Şilili Mauricio Isla gitmeyecek.

'nde oynanacak karşılaşmalar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yapılacak maçlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" ileri bir tarihe ertelendi.

'dan Uruguaylı , Kolombiyalı ve Brezilyalı Marcao, 'den ise Şilili Mauricio Isla gitmeyen isimler olacak.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 19:36
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