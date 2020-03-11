Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi!
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçları, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi. Galatasaray'da Uruguay Milli Takımı'na davet edilen Muslera ve Kolombiya Milli Takımı'na davet edilen Falcao, Fenerbahçe'den ise Şilili Mauricio Isla milli takıma gitmeyecek.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak karşılaşmalar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yapılacak maçlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray'dan Uruguaylı Fernando Muslera, Kolombiyalı Radamel Falcao ve Brezilyalı Marcao, Fenerbahçe'den ise Şilili Mauricio Isla milli takıma gitmeyen isimler olacak.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 19:36
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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