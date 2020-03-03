Chelsea 2-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Stamford Bridge'de ağırladığı Liverpool'u Willian ve Barkley'in golleriyle 2-0 mağlup eden Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. turunda Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Chelsea, Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 64. dakikasında Mavililer, Barkley'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Kalan sürede başka gol sesi çıkmadıve Chelsea, 2-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
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