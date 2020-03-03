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03 Mart 2020, Salı
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2-0 | MAÇ SONUCU

Chelsea 2-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

5. turunda 'de ağırladığı 'u Willian ve Barkley'in golleriyle 2-0 mağlup eden , adını yazdırdı.

(FA Cup) 5. turunda ile karşı karşıya geldi.

'de oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Chelsea, Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 64. dakikasında Mavililer, Barkley'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadıve Chelsea, 2-0'lık skorla adını yazdırdı.

  1. 04.03.2020
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