TFF Başkanı Nihat Özdemir: Nerede tehlike varsa orada duracağız! Koronavirüs haberleri - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Başkanı : Nerede tehlike varsa orada duracağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Nerede tehlike varsa orada duracağız

() Başkanı , ilk kez 'de görülüp daha sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgının futbolu da etkilemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Nerede tehlike varsa orada duracağız" ifadelerini kullandı.

Başkanı , son dönemlerde özellikle 'da futbol maçlarının ertelenmesine neden olan koronavirüsü salgınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NEREDE TEHLİKE VARSA ORADA DURACAĞIZ"

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da geçen hafta sonu 3 maçın oynanmadığını aktaran Özdemir, "Bazı maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Avrupa Futbol Şampiyonası yapılsın yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil. Makedonya'da bir vaka olmuş ama çok şükür şu anda çok iyi tedbirler alındı. seferlerimiz tamamen durdu şu anda. Nerede tehlike varsa orada duracağız" diye konuştu.

Bilindiği gibi A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'de ilk maçını İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Öte yandan Nihat Özdemir, 'in Türk futbolu için önemli olduğunu belirterek, Altınordu'nun altyapıda "başarılı" işler yaptığını, 'nin kulüp başkanı 'le önemli bir ivme yakaladığını, TFF 3. Lig'e düşen Altay'ın da TFF 1. Lig'e kadar yükseldiğini söyledi.

"İZMİR'E MAÇ VERMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

İzmir takımlarının iyi gidişatlarının sürmesini temenni eden Özdemir, "İzmirliler bizden mili maç istiyor. Hazırlık maçı olsun, şu olsun bu olsun. Şenol hocayla da konuştum, İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 26.02.2020
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