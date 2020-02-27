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27 Şubat 2020, Perşembe
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Çikolatadan Ronaldo yaptı

Çikolatadan Ronaldo yaptı

Portekizli çikolata ustası , 'un yıldızı 'nun bire bir heykelini yaptı. Cardoso, Ronaldo ile aynı boydaki 1.87'lik heykel için 200 saat uğraştı. Heykeli yapmak için 120 kilo çikolata kullandı. Ortaya bu eser çıktı.

Portekizli çikolata ustası , 'un yıldızı 'nun bire bir heykelini yaptı. Cardoso, Ronaldo ile aynı boydaki 1.87'lik heykel için 200 saat uğraştı. Heykeli yapmak için 120 kilo çikolata kullandı. Ortaya bu eser çıktı.

  1. 27.2.2020
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