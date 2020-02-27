Çikolatadan Ronaldo yaptı
Portekizli çikolata ustası Jorge Cardoso, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bire bir heykelini yaptı. Cardoso, Ronaldo ile aynı boydaki 1.87'lik heykel için 200 saat uğraştı. Heykeli yapmak için 120 kilo çikolata kullandı. Ortaya bu eser çıktı.
Portekizli çikolata ustası Jorge Cardoso, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bire bir heykelini yaptı. Cardoso, Ronaldo ile aynı boydaki 1.87'lik heykel için 200 saat uğraştı. Heykeli yapmak için 120 kilo çikolata kullandı. Ortaya bu eser çıktı.
- 27.2.2020
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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