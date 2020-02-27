Çikolatadan Ronaldo yaptı

Portekizli çikolata ustası Jorge Cardoso, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bire bir heykelini yaptı. Cardoso, Ronaldo ile aynı boydaki 1.87'lik heykel için 200 saat uğraştı. Heykeli yapmak için 120 kilo çikolata kullandı. Ortaya bu eser çıktı.