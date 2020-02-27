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27 Şubat 2020, Perşembe
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Hayali gerçek oldu! Kaleci öyle bir gol attı ki...

Hayali gerçek oldu! Kaleci öyle bir gol attı ki...

ekiplerinden Tigres'in kalecisi , Concacaf Şampiyonlar Ligi Son rövanş maçında, her kalecinin hayali olan gol vuruşunu son dakikada kendi adına gerçekleştirdi. 34 yaşındaki kaleci uzatma dakikalarında attığı bu golle takımını taşıdı.

Kuzey, ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son rövanş karşılaşmasında, ekibi Tigres, sahasında temsilcisi Alianza'yı konuk etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı. 23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

TUR GİTTİ DERKEN...

Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90+4'üncü dakikasında kaleci sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas'ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 34 yaşındaki file bekçisi, takımını taşıdı. Guzman'ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.

Hayali gerçek oldu! Kaleci öyle bir gol attı ki...
  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 14:00
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