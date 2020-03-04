Ömer Toprak sezonu kapattı
Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Zorlu karşılaşma Eintracht Frankfur'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada Ömer Toprak ise aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. Deneyimli futbolcunun fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı.
Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti. Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.
SEZONU KAPATTI
Bu arada Frankfurt maçında geçirdiği sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk eden deneyimli futbolcu Ömer Toprak'ın fibula kemiğinin kırıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 11:27
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