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25 Şubat 2020, Salı
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UEFA büyük tehlikeyi açıkladı! Koronavirüs ve Şampiyonlar Ligi...

Başkan yardımcısı , 'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan 'ün spor müsabakalarını etkileyebileceğini söyledi. Uva, yaptığı açıklamada 'nin iptal edilmeyeceğini belirtirken, ülkelerin garanti vermemesi durumunda şehir değiştirilebileceğini söyledi. Öte yandan yapılan açıklamada Final karşılaşması 'da oynanacak için de açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayınlan , spor müsabakalarını engelleyebilir. Başkan Yardımcısı , konu ile ilgili yaptığı açıklamda virüsün, 'de oynanacak herhangi bir şehirde gözlemlenilmesi durumunda, mevcut şehrin değiştirilebileceğini söyledi.

Uva, için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 16:54
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