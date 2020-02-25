UEFA büyük tehlikeyi açıkladı! Koronavirüs ve Şampiyonlar Ligi...
UEFA Başkan yardımcısı Michele Uva, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ün spor müsabakalarını etkileyebileceğini söyledi. Uva, yaptığı açıklamada EURO 2020'nin iptal edilmeyeceğini belirtirken, ülkelerin garanti vermemesi durumunda şehir değiştirilebileceğini söyledi. Öte yandan yapılan açıklamada Final karşılaşması İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi için de açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayınlan Koronavirüs, spor müsabakalarını engelleyebilir. UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva, konu ile ilgili yaptığı açıklamda virüsün, EURO 2020'de oynanacak herhangi bir şehirde gözlemlenilmesi durumunda, mevcut şehrin değiştirilebileceğini söyledi.
Uva, Şampiyonlar Ligi için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 16:54
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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