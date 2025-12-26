CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 6 maç men

Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 6 maç men

Galatasaray’dan Sevilla’ya transfer olduktan sonra sakatlıklar ve formsuzlukla boğuşan Marcao, Real Madrid deplasmanında yaşanan olaylar sonrası disiplin kurulundan ağır ceza aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 16:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 6 maç men

Galatasaray'da bir dönem savunmanın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Marcao, Sevilla kariyerinde zor günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılışının ardından yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansla gündeme gelen deneyimli savunmacı, son olarak Real Madrid karşılaşmasının ardından İspanya'da manşetlere çıktı.

HAKEM RAPORUNA YANSIDI

Sevilla FC'nin Santiago Bernabeu'da oynadığı mücadelede 68. dakikada Jude Bellingham'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atılan Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muñiz Ruiz'e yönelik ağır küfür ve tehdit içeren ifadeler kullandığı belirtildi. Bu sözlerin hakem raporuna da geçtiği İspanyol basınında yer aldı.

DİSİPLİN KURULLARI HAREKETE GEÇTİ

Olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları dosyayı değerlendirdi. Karar sonucunda Marcao'ya toplam 6 maç men cezası verildi.

Hakeme hakaret nedeniyle 4 maç,

Dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurduğu için 1 maç,

İkinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle 1 maç ceza uygulandı.

REKLAM - Türk Telekom
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu?
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 16:34
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 16:16
Fred’e Brezilya’dan talip var! Fred’e Brezilya’dan talip var! 15:40
Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? 15:08
Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! 14:41
Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! 14:17
Daha Eski
Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı hangi kanalda? Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı hangi kanalda? 14:05
Fas-Mali maçı saat kaçta? Fas-Mali maçı saat kaçta? 13:29
Fırtına'dan yerli golcü hamlesi! Fırtına'dan yerli golcü hamlesi! 12:52
Onuachu: En güzel an kupa kazanmak Onuachu: En güzel an kupa kazanmak 12:36
Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor! Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor! 12:13
Zambiya-Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya-Komorlar maçı saat kaçta? 12:01