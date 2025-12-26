Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 6 maç men

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da bir dönem savunmanın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Marcao, Sevilla kariyerinde zor günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılışının ardından yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansla gündeme gelen deneyimli savunmacı, son olarak Real Madrid karşılaşmasının ardından İspanya'da manşetlere çıktı.

HAKEM RAPORUNA YANSIDI

Sevilla FC'nin Santiago Bernabeu'da oynadığı mücadelede 68. dakikada Jude Bellingham'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atılan Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muñiz Ruiz'e yönelik ağır küfür ve tehdit içeren ifadeler kullandığı belirtildi. Bu sözlerin hakem raporuna da geçtiği İspanyol basınında yer aldı.

DİSİPLİN KURULLARI HAREKETE GEÇTİ

Olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları dosyayı değerlendirdi. Karar sonucunda Marcao'ya toplam 6 maç men cezası verildi.

Hakeme hakaret nedeniyle 4 maç,

Dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurduğu için 1 maç,

İkinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle 1 maç ceza uygulandı.