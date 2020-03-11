UEFA'dan flaş Avrupa Ligi kararı! İşte ertelenen maçlar
UEFA, Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe karşılaşmalarını, İspanya ve İtalya arasında koronavirüs sebebiyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından dolayı erteledi.
Koronavirüs futbola kabus gibi çökmeye devam ediyor. Dünyanın bir çok liginde ertelenen karşılaşmaların ardından UEFA'dan flaş bir karar geldi.
Avrupa Ligi son 16 turunda yarın oynanacak olan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları, İspanya ve İtalya ülkeleri arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendi.
UEFA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ertelenen iki karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair bir bilgi ise paylaşmadı.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 19:24
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
UEFA'dan flaş Avrupa Ligi kararı! İşte ertelenen maçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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