UEFA'dan flaş Avrupa Ligi kararı! İşte ertelenen maçlar - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'dan flaş kararı! İşte ertelenen maçlar

UEFA'dan flaş Avrupa Ligi kararı! İşte ertelenen maçlar

, son 16 turunda oynanacak olan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe karşılaşmalarını, ve arasında koronavirüs sebebiyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından dolayı erteledi.

Koronavirüs futbola kabus gibi çökmeye devam ediyor. Dünyanın bir çok liginde ertelenen karşılaşmaların ardından 'dan flaş bir karar geldi.

son 16 turunda yarın oynanacak olan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları, ve ülkeleri arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendi.

UEFA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ertelenen iki karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair bir bilgi ise paylaşmadı.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 19:24
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