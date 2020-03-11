UEFA'dan flaş Avrupa Ligi kararı! İşte ertelenen maçlar

Koronavirüs futbola kabus gibi çökmeye devam ediyor. Dünyanın bir çok liginde ertelenen karşılaşmaların ardından UEFA'dan flaş bir karar geldi.

Avrupa Ligi son 16 turunda yarın oynanacak olan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları, İspanya ve İtalya ülkeleri arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle ertelendi.

UEFA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ertelenen iki karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair bir bilgi ise paylaşmadı.