UEFA Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Son 16 turu heyecanı... - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'nde nefesler tutuldu! Son 16 turu heyecanı...

UEFA Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Son 16 turu heyecanı...

'nde son 16 turu maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 8 karşılaşmayla devam edecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi , 12 Mart Perşembe saat 20.55'te 'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 19 Mart'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 LASK () - ()

20.55 () - Basel ()

20.55 Sevilla () - Roma ()

20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - ()

23.00 Rangers (İskoçya) - (Almanya)

23.00 () - Wolverhampton (İngiltere)

  1. 11.03.2020
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