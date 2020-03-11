UEFA Avrupa Ligi'nde nefesler tutuldu! Son 16 turu heyecanı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 8 karşılaşmayla devam edecek.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe saat 20.55'te Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 19 Mart'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)
20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
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