LASK - Manchester United maçı Koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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- maçı Koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak

LASK - Manchester United maçı Koronavirüs yüzünden seyircisiz oynanacak

ile arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te, 'nın Linz kentindeki Linzer Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak.

Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.

  1. 10.03.2020
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