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13 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 2-1 Mirandes

MAÇ SONUCU Real Sociedad 2-1 Mirandes

yarı final ilk maçında 2. Lig ekibi Mirandes'i konuk eden rakibini 2-1 mağlup ederek avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü Mirandes'in ev sahipliğinde oynanacak.

'nda yarı finalin ilk ayağında ağırladığı Mirandes'i 2-1 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı.

2. Lig temsilcisi Mirandes karşısında maça hızlı başlayan Sociedad, 9. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takım 39. dakikada Matheus Barrozo ile eşitliği sağladı: 1-1.

Bu golden 3 dakika sonra sahne alan ev sahibini yeniden öne geçirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Sociedad 2-1'le avantajı cebine koydu.

Finale kalacak takım 4 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçından sonra belli olacak.

  1. 14.02.2020
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