MAÇ SONUCU Real Sociedad 2-1 Mirandes
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında 2. Lig ekibi Mirandes'i konuk eden Real Sociedad rakibini 2-1 mağlup ederek avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü Mirandes'in ev sahipliğinde oynanacak.
İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad yarı finalin ilk ayağında ağırladığı Mirandes'i 2-1 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı.
2. Lig temsilcisi Mirandes karşısında maça hızlı başlayan Sociedad, 9. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk takım 39. dakikada Matheus Barrozo ile eşitliği sağladı: 1-1.
Bu golden 3 dakika sonra sahne alan Martin Odegaard ev sahibini yeniden öne geçirdi: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Sociedad 2-1'le avantajı cebine koydu.
Finale kalacak takım 4 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçından sonra belli olacak.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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