Son dakika haberleri... İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Barcelona, yaptığı paylaşımda Sivasspor örneği dikkat çekti. İşte detaylar...
İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas'ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
La Liga takımlarından Barcelona, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Sivas'ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
Yapılan paylaşıma, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" notu eklenirken, Sivasspor taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.
İşte o paylaşım...
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 21:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Barcelona’dan dikkat çeken Sivas paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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