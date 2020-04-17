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17 Nisan 2020, Cuma
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Son dakika: ’dan dikkat çeken paylaşımı!

Son dakika: Barcelona’dan dikkat çeken Sivas paylaşımı!

Son dakika haberleri... İspanyol ekibi , resmi hesabından ’ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Barcelona, yaptığı paylaşımda örneği dikkat çekti. İşte detaylar...

İspanyol ekibi , resmi hesabından 'ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

takımlarından Barcelona, Arjantinli futbolcusu 'nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Sivas'ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" notu eklenirken, taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.

İşte o paylaşım...

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 21:46
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