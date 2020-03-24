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24 Mart 2020, Salı
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’da ligler süresiz askıya alındı

İspanya’da ligler süresiz askıya alındı

'da yönetimi, profesyonel müsabakalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle süresiz askıya aldı.

'da yönetimi, profesyonel müsabakalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle süresiz askıya aldı. La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya Hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi. Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu ile alındığı duyuruldu.
  1. 24.3.2020
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