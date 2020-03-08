Real Betis 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Benito Villamarin Stadyumu'nda konuk olduğu Real Betis'e 2-1 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptırdı.
La Liga'nın 27. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Real Betis, Sidnei ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Dakika 45+3'te Real Madrid, Benzema'nın penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 82. dakikasında Betis, Tello'nun fileleri havalandırmasıyla tekrar öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 2-1'lik skorla puanı hanesine yazdırdı.
- 09.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 02:10
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Yorum
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Yorum
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