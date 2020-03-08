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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Betis kazandı Madrid liderliği kaptırdı

2-1 |

Real Betis 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

'nın 27. haftasında , 'nda konuk olduğu 'e 2-1 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptırdı.

'nın 27. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Real Betis, Sidnei ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Dakika 45+3'te Real Madrid, Benzema'nın penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 82. dakikasında Betis, Tello'nun fileleri havalandırmasıyla tekrar öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 2-1'lik skorla puanı hanesine yazdırdı.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 02:10
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