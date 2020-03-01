Real Madrid 2-0 Barcelona | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 26. haftasında iki ezeli rakip Real Madrid ile Barcelona, Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi eflatun-beyazlılar 71'de Vinicius Junior ve 90+2'de Mariano Diaz'ın golleriyle El Clasico'dan 2-0 galip ayrıldı. Ligde 56 puana ulaşan Real Madrid, 55 puanlı Barça'yı geride bırakıp yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
İspanya La Liga'da merakla beklenen El Clasico'da Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 71'de Vinicius Junior ile 90+2'de Mariano Diaz kaydetti. Real Madrid bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip liderliği 55 puanlı Barça'dan devraldı.
7 MAÇ SONRA EL CLASICO ZAFERİ
Santiago Bernabeu tadı'nda oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, ezeli rakibine karşı devam eden galibiyet hasretine de son verdi. Eflatun-beyazlılar Barça'ya karşı 7 maç sonra galip geldi.
EN GENÇ GOLCÜ VINICIUS JR.!
Barcelona karşısında 71. dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid'i 1-0 öne geçiren Vinicius Junior tarihe geçti! 12 Temmuz 2000 doğumlu Brezilyalı yıldız, El Clasico tariihnde gol atan en genç oyuncu oldu.
SANTIAGO BERNABEU'DA OYNANAN EL CLASICO'DAN NOTLAR
- MAÇ SONA ERDİ!
- 90+2' GOL! Mariano Diaz farkı arttıran golü attı. 2-0
- 85' Sarı kart! Antonio Mateu Lahoz elini cebine attı ve sarı kartını Barcelona takımının oyuncusu Lionel Messi için kullandı.
- 83' İsabetsiz şut! Barcelona atağında Gerard Pique kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.
- 71' GOL! Vinicius Junior takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-0.
- 61' Çizgiden çıktı! R.Madrid oyuncusu Isco şutunu çekiyor ancak Pique son anda çizgiden çıkarıyor.
- 56' İsabetli şut! Isco çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, Ter Stegen müthiş çıkardı.
- 46' İkinci yarı başladı Santiago Bernabeu stadyumunda maçın ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.
- İLK YARI SONA ERDİ
- 38' İsabetli şut! Lionel Messi çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda skorda değişiklik yok.
- 30' İsabetli şut! Lionel Messi kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.
- 19' Sarı kart! Real Madrid'de Carvajal, Barcelona'da ise Alba sarı kart gördü.
- 15' İsabetsiz şut! Santiago Bernabeu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Toni Kroos ancak isabet yok.
- 10' Sarı kart! Real Madrid takımında Vinicius Junior sarı kart ile cezalandırıldı.
- 7' İsabetsiz şut! R.Madrid Karim Benzema ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
- Maç başladı.
- Sahanın diğer yarısındaki Real Madrid'li oyuncular maç için son hazırlıklarını yaptı.
- Barcelona'nın dev maçtaki en büyük kozu Lionel Messi, El Clasico öncesi takım arkadaşlarıyla sahada...
- Real Madrid ve Barcelona'lı yıldızlar dev maç öncesi ısınmak için sahaya çıktı. Oyuncular yağmur altında son hazırlıklarını sürdürdü.
- Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs korkusu Avrupa'yı yavaş yavaş sararken, El Clasico'yu izlemeye giden bazı taraftarların maske taktıkları gözlerden kaçmadı.
- TSİ 23.00'te başlayan olan karşılaşma öncesi hem Real Madrid'li hem Barcelona'lı taraftarlar stadı doldurdu.
REAL MADRID - BARCELONA | 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Benzema
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Sergio Busquets, Arthur, Vidal, De Jong, Griezmann, Messi
- 01.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 01:27
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Yorum
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Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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