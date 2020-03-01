Real Madrid 2-0 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da merakla beklenen El Clasico'da Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 71'de Vinicius Junior ile 90+2'de Mariano Diaz kaydetti. Real Madrid bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip liderliği 55 puanlı Barça'dan devraldı.

7 MAÇ SONRA EL CLASICO ZAFERİ

Santiago Bernabeu tadı'nda oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, ezeli rakibine karşı devam eden galibiyet hasretine de son verdi. Eflatun-beyazlılar Barça'ya karşı 7 maç sonra galip geldi.

EN GENÇ GOLCÜ VINICIUS JR.!

Barcelona karşısında 71. dakikada fileleri havalandırarak Real Madrid'i 1-0 öne geçiren Vinicius Junior tarihe geçti! 12 Temmuz 2000 doğumlu Brezilyalı yıldız, El Clasico tariihnde gol atan en genç oyuncu oldu.



SANTIAGO BERNABEU'DA OYNANAN EL CLASICO'DAN NOTLAR

- MAÇ SONA ERDİ!

- 90+2' GOL! Mariano Diaz farkı arttıran golü attı. 2-0

- 85' Sarı kart! Antonio Mateu Lahoz elini cebine attı ve sarı kartını Barcelona takımının oyuncusu Lionel Messi için kullandı.

- 83' İsabetsiz şut! Barcelona atağında Gerard Pique kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

- 71' GOL! Vinicius Junior takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-0.

- 61' Çizgiden çıktı! R.Madrid oyuncusu Isco şutunu çekiyor ancak Pique son anda çizgiden çıkarıyor.

- 56' İsabetli şut! Isco çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, Ter Stegen müthiş çıkardı.

- 46' İkinci yarı başladı Santiago Bernabeu stadyumunda maçın ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

- İLK YARI SONA ERDİ

- 38' İsabetli şut! Lionel Messi çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

- 30' İsabetli şut! Lionel Messi kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

- 19' Sarı kart! Real Madrid'de Carvajal, Barcelona'da ise Alba sarı kart gördü.

- 15' İsabetsiz şut! Santiago Bernabeu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Toni Kroos ancak isabet yok.







- 10' Sarı kart! Real Madrid takımında Vinicius Junior sarı kart ile cezalandırıldı.



- 7' İsabetsiz şut! R.Madrid Karim Benzema ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



- Maç başladı.



- Sahanın diğer yarısındaki Real Madrid'li oyuncular maç için son hazırlıklarını yaptı.







- Barcelona'nın dev maçtaki en büyük kozu Lionel Messi, El Clasico öncesi takım arkadaşlarıyla sahada...







- Real Madrid ve Barcelona'lı yıldızlar dev maç öncesi ısınmak için sahaya çıktı. Oyuncular yağmur altında son hazırlıklarını sürdürdü.







- Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs korkusu Avrupa'yı yavaş yavaş sararken, El Clasico'yu izlemeye giden bazı taraftarların maske taktıkları gözlerden kaçmadı.







- TSİ 23.00'te başlayan olan karşılaşma öncesi hem Real Madrid'li hem Barcelona'lı taraftarlar stadı doldurdu.





REAL MADRID - BARCELONA | 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Sergio Busquets, Arthur, Vidal, De Jong, Griezmann, Messi