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11 Şubat 2020, Salı
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'da şoku!

Barcelona'da Ousmane Dembele şoku!

Kulübü, sağ bacak arka adale tendonunda tespit edilen tam yırtıktan dolayı ameliyat edilen Fransız futbolcusu 'nin iyileşme süresinin 6 ay olarak öngörüldüğünü açıkladı.

'da geçtiğimiz günlerde tendonunda tespit edilen tam yırtıktan dolayı ameliyat edilen 'den kötü haber geldi.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta antrenmanda sakatlanan Dembele'nin Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirilirken, Fransız futbolcunun sahalara dönme süresinin yaklaşık 6 ay olduğunu duyuruldu.

WILLIAN JOSE ATAĞI

Bu arada İspanyol basını, Barcelona'nın Luis Suarez'den sonra Dembele'nin de sakatlanmasıyla doğan transfer hakkını değerlendireceğini ve 35 milyon avro karşılığında 'tan Brezilyalı 28 yaşındaki forvet Willian Jose'yi hemen renklerine katacağını iddia etti.

Jose'nin mevcut durumda Real Sociedad ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 11.02.2020
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