Barcelona'da Ousmane Dembele şoku!
Barcelona Kulübü, sağ bacak arka adale tendonunda tespit edilen tam yırtıktan dolayı ameliyat edilen Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin iyileşme süresinin 6 ay olarak öngörüldüğünü açıkladı.
Barcelona'da geçtiğimiz günlerde tendonunda tespit edilen tam yırtıktan dolayı ameliyat edilen Ousmane Dembele'den kötü haber geldi.
Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta antrenmanda sakatlanan Dembele'nin Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirilirken, Fransız futbolcunun sahalara dönme süresinin yaklaşık 6 ay olduğunu duyuruldu.
WILLIAN JOSE ATAĞI
Bu arada İspanyol basını, Barcelona'nın Luis Suarez'den sonra Dembele'nin de sakatlanmasıyla doğan transfer hakkını değerlendireceğini ve 35 milyon avro karşılığında Real Sociedad'tan Brezilyalı 28 yaşındaki forvet Willian Jose'yi hemen renklerine katacağını iddia etti.
Jose'nin mevcut durumda Real Sociedad ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 11.02.2020
- Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! ''Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak''
- Yedek kulübesinden Ersun Yanal'a mesaj var!
- Günün transfer sürprizi! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
- Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...
Barcelona'da Ousmane Dembele şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.