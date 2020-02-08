Messi Manchester City'e gidecek mi? Guardiola'dan sürpriz çıkış - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Messi 'e gidecek mi? Guardiola'dan sürpriz çıkış

Messi Manchester City'e gidecek mi? Guardiola'dan sürpriz çıkış

'da sportif direktör 'le yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan ve 'nin ilgilendiği iddia edilen ile ilgili 'dan sürpriz bir açıklama geldi. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)

Katalan devi 'da tartışması sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda görevden alınan teknik direktör Ernesto Valverde'yi eleştiren sportif direktör 'e sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sert bir yanıt veren Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

ESPN ise sözleşmesinde bulunan ve Arjantinli yıldızın serbest kalmasına neden olacak madde nedeniyle İngiliz ekibi 'nin pusuya yattığını yazmıştı. Bu iddialar gündeme bomba gibi düştü. ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı 'dan da konuya ilişkin sürpriz bir çıkış geldi.

"Lionel Messi, Barcelona'nın oyuncusudur" diyen başarılı teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

Messi Barcelona'da kalmalı. En azından benim isteğim bu yönde. Başka bir kulübün oyuncusu hakkında konuşmak istemiyorum. Messi'nin kariyerini Barcelona'da bitireceğini düşünüyorum.

32 yaşındaki Arjantinli süperstarın, Katalan temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 08.02.2020
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