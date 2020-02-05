Barcelona'da Arda Turan sesleri! O tweet gündeme bomba gibi düştü

Süper Lig'in ilk devresinde Medipol Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın adı uzunca bir süre eski takımı Galatasaray'la anılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayına karşın yönetimin istemediği tecrübeli futbolcu, hiçbir takımla anlaşmayınca ortada kaldı. Yıldız isimle ilgili çarpıcı bir tweet atıldı. İşte gündeme bomba gibi düşen Barcelona iması...

(Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)