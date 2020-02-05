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Barcelona'da Arda Turan sesleri! O tweet gündeme bomba gibi düştü
Süper Lig'in ilk devresinde Medipol Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın adı uzunca bir süre eski takımı Galatasaray'la anılmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayına karşın yönetimin istemediği tecrübeli futbolcu, hiçbir takımla anlaşmayınca ortada kaldı. Yıldız isimle ilgili çarpıcı bir tweet atıldı. İşte gündeme bomba gibi düşen Barcelona iması...
(Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)
5 Şubat 2020 Çarşamba 10:16
Güncelleme: 05.02.2020 10:22
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Süper Lig'de ilk yarının bitimine yakın kiralık olarak sözleşmesinin bulunduğu Medipol Başakşehir'e veda eden Arda Turan'ın, Galatasaray'a geleceği konuşuluyordu.
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Ocak ayında eski takımı Galatasaray'a dönmek istemesine rağmen, sarı-kırmızılı yönetimden vize çıkmayan Arda Turan, hiçbir kulüple de anlaşma sağlayamadı.
Bonservisi haziran ayına kadar Barcelona'da bulunan tecrübeli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Katalan basınından muhabir Albert Roge, Barcelona'da Ousmane Dembele'nin sakatlanmasının ve sezonu kapattığının iddia edilmesinin ardından attığı tweette, "Arda'nın dönme zamanı" yazdı. Bu paylaşım, Barcelona'lı futbolseverler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Kimi taraftarlar Arda hakkında olumsuz yorumlarda bulunurken bazıları da oyuncunun dönüşüne karşı olmadıklarını bildirdiler. İşte o yorumlardan birkaçı;