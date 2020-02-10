Barcelona'nın sürpriz Iniesta hamlesi ortaya çıktı
Barcelona'nın, devre arası transfer döneminde eski yıldızı Andres Iniesta'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği ancak Vissel Kobe'nin bu transfere izin vermediği iddia edildi. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)
Katalan devi Barcelona'nın şaşırtan transfer hamlesi ortaya çıktı. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre ocak ayı transfer dönemi için takıma tecrübeli bir orta saha oyuncusu alınmasını isteyen teknik direktör Quique Setien, özellikle Iniesta'yı işaret etti.
Kulüp yöneticileri eski yıldızla iletişime geçseler de oyuncunun takımı Vissel Kobe'nin yöneticilerinin bu transfere izin vermediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcı Setien, Barcelona ile sözleşme imzaladığı ilk günlerde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Iniesta henüz emeklilik kararı almadı. Belki bize gelir ve takıma çok şey katar" diyerek transfer sinyallerini vermişti.
35 yaşındaki İspanyol yıldız, 2018'in yaz transfer döneminde Japon ekibi Vissel Kobe'nin yolunu tutmuştu. Barcelona formasıyla toplam 674 maça çıkan efsane isim, 57 gol atarken 140 da asist yaptı.
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 11:55
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Mantık değişecek
Toplam 2
Yorum
BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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