Barcelona'nın sürpriz Iniesta hamlesi ortaya çıktı

Katalan devi Barcelona'nın şaşırtan transfer hamlesi ortaya çıktı. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre ocak ayı transfer dönemi için takıma tecrübeli bir orta saha oyuncusu alınmasını isteyen teknik direktör Quique Setien, özellikle Iniesta'yı işaret etti.

Kulüp yöneticileri eski yıldızla iletişime geçseler de oyuncunun takımı Vissel Kobe'nin yöneticilerinin bu transfere izin vermediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcı Setien, Barcelona ile sözleşme imzaladığı ilk günlerde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Iniesta henüz emeklilik kararı almadı. Belki bize gelir ve takıma çok şey katar" diyerek transfer sinyallerini vermişti.

35 yaşındaki İspanyol yıldız, 2018'in yaz transfer döneminde Japon ekibi Vissel Kobe'nin yolunu tutmuştu. Barcelona formasıyla toplam 674 maça çıkan efsane isim, 57 gol atarken 140 da asist yaptı.



