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16 Nisan 2020, Perşembe
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Trincao gün sayıyor

Trincao gün sayıyor

'nın 'dan ettiği yeni kulübünün formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.

'nın 'dan ettiği yeni kulübünün formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi. 20 yaşındaki oyuncu "Kahramanlarımdan biri Messi. Onunla aynı takımda oynamak için can atıyorum. Barcelona'ya gençliğimi, yeteneğimi ve sol ayağımı getiriyorum" dedi. Katalan devi, 31 milyone euro ödeyerek aldığı Trincao için 500 milyon euro serbest kalma bedeli belirledi.
  1. 16.4.2020
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