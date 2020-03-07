Barcelona 1-0 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 27. haftasındaki kritik maçta Barcelona, evinde Real Sociedad'ı ağırladı.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Barcelona'ya 3 puanı getiren golü 81. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydetti.



Bu sonucun ardından geçtiğimiz haftaki El Clasico yenilgisini telafi eden Barcelona, 58 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sonrasında yenilgi yaşayan Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.



La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca ile karşılaşacakken, Real Sociedad ise deplasmanda Eibar'a konuk olacak.