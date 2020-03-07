Barcelona 1-0 Real Sociedad | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga 27. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında konuk ettiği Real Sociedad'ı penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 27. haftasındaki kritik maçta Barcelona, evinde Real Sociedad'ı ağırladı.
Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Barcelona'ya 3 puanı getiren golü 81. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydetti.
Bu sonucun ardından geçtiğimiz haftaki El Clasico yenilgisini telafi eden Barcelona, 58 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sonrasında yenilgi yaşayan Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.
La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca ile karşılaşacakken, Real Sociedad ise deplasmanda Eibar'a konuk olacak.
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