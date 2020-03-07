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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Barcelona 1-0 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

1-0 | MAÇ SONUCU

Barcelona 1-0 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

İspanya 27. hafta mücadelesinde , sahasında konuk ettiği 'ı penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

'nın 27. haftasındaki kritik maçta , evinde 'ı ağırladı.

'da oynanan mücadeleyi Katalan ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Barcelona'ya 3 puanı getiren golü 81. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından geçtiğimiz haftaki yenilgisini telafi eden Barcelona, 58 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sonrasında yenilgi yaşayan Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca ile karşılaşacakken, Real Sociedad ise deplasmanda Eibar'a konuk olacak.

  1. 07.03.2020
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