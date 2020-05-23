Son dakika: Ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı! İşte La Liga'nın başlayacağı tarih - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Ve Başbakan açıkladı! İşte La Liga'nın başlayacağı tarih

Son dakika: Ve Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı! İşte 'nın başlayacağı tarih

Son dakika: Ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı! İşte La Liga'nın başlayacağı tarih

Son dakika haberine göre, corona virüsü tedbirleri kapsamında durdurulan liglerden için Başbakanı Pedro Sanchez, 8 Haziran'dan itibaren tekrar başlayabilineceğini açıkladı.

Detaylar geliyor...

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 15:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı! İşte La Liga'nın başlayacağı tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA