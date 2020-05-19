La Liga için flaş play-off önerisi!
La Liga'da maçlar 8 Mart tarihi itibariyle tamamlanmıştı. Ligin tamamlanması için geride 11 haftalık bir süreç var. İspanya Futbol Federasyonu, ligleri daha hızlı bitirebilmek için sezon sonuna kadar play-off sisteminin devreye girmesinin önerildiğini açıkladı.
Corona virüsü sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nin geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak federasyon, La Liga'ya play - off sistemini önerdi. İşte detaylar…
PLAY - OFF ÖNERİSİ GELDİ
Geçtiğimiz günlerde La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan liglere 12 haziran'da başlamak istediklerini açıklamış ve kalan maçları tamamlamak istediklerinden bahsetmişti. Bununla ilgili İspanya Futbol Federasyonu, yeni bir fikir ortaya attı.
Buna göre federasyon, ligleri daha hızlı bitirebilmek için sezon sonuna kadar play-off sisteminin devreye girmesinin önerildiğini açıkladı.
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