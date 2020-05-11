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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'da ligler ne zaman başlayacak? Başkanı açıkladı

İspanya'da ligler ne zaman başlayacak? La Liga Başkanı açıkladı

'da salgını nedeniyle askıya alınan liglerin ne zaman devam edeceği merak konusu olmuştu. Başkanı , başlangıç için planladıkları tarihi açıkladı.

'da 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu kurumunun başkanı , yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 'da başlamasını umduklarını söyledi.

Tebas, İspanyol televizyonu Movistar'a yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da başlamak istiyoruz ancak temkinli olmak zorundayız. Gereken sağlık koşullarını sağlamaya odaklandık." diye konuştu.

Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını hatırlatan Tebas, "Maç yayınlarıyla ilgili bazı yenilikçi fikirlerimiz var. Ayrıca fikstürü yayacağız. Böylece her gün futbol olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık endişeleri sebebiyle futbol müsabakalarının 14 Mart'tan bu yana durduğu İspanya'daki 1. ve 2. lig kulüpleri, 8 Mayıs'ta antrenmanlara başlamıştı.

  1. 11.05.2020
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