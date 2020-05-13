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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'in eski yıldızı gözaltı şoku!

Real Madrid'in eski yıldızı Edwin Congo gözaltı şoku!

Bir dönem forması da giyen 43 yaşındaki Kolombiyalı eski futbolcu , 'nın başkenti Madrid'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

'in eski futbolcularından , 'nın başkenti Madrid'de kokain kaçakçılığı çetesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İspanya basınında çıkan haberlere göre, eski Kolombiyalı milli forvet Congo, gözaltında 1 saat sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı.

El Chiringuito spor programına açıklama yapan Congo, "Bu hiç iyi bir durum değil ama evdeyim. Biraz rahatladım. Bana bir kaç soru sordular ve eve gönderdiler" ifadelerini kullandı.

Kendisini tekrar arayacaklarını söylediklerini belirten Congo, "Şu anda özgürüm. İçim de rahat çünkü kokain ticareti yapmadım. Evimde hiç kokain yok" şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Edwin Congo, 1999'da Real Madrid'e transfer olmuştu ancak hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

  1. 13.05.2020
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