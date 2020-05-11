Fenerbahçe'ye Marcelo müjdesi Real Madrid'den geldi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında eksikleri belirleyen sarı-lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkisini belirlemişti. O bölgeyi dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmayı planlayan Fenerbahçe, Marcelo'yu gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilere transfer müjdesi Real Madrid'den geldi.
11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:45
Güncelleme: 11.05.2020 06:45
Fenerbahçe'de sol bek sorunu yaz transfer döneminde sona eriyor.
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Sarı-lacivertliler uzun bir süredir sol bek mevkisinde istediği rotasyonu sağlayamamıştı ve bu eksiklik beklenmedik puan kayıplarına sebep oldu.
Hasan Ali Kaldırım'ın o mevkide tek alternatif olması elleri kolları bağlarken, deneyimli futbolcunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması arayışları hızlandırdı.
Fenerbahçe taraftarı da Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilenmemesi için yönetime baskı yaparken, yönetim hedef büyüttü.
Taraftarı heyecanlandıracak bir isim üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.