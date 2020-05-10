HaberlerGaleriSürpriz canlı yayın! Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
Sürpriz canlı yayın! Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
Bir dönem Galatasaray forması giyen Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz' kalma kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili, önemli açıklamalarda bulunurken, Emre Belözoğlu'dan Galatasaray itirafı geldi. İşte o diyaloglar...
10 Mayıs 2020 Pazar 22:12
Güncelleme: 10.05.2020 22:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Arda Turan ve Emre Belözoğlu sosyal medya canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu: Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar.
Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır.
Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için.
Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor.