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Sürpriz canlı yayın! Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

Bir dönem Galatasaray forması giyen Arda Turan ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu sürpriz bir canlı yayında bir araya geldi. Türk sporunun iki önemli ismi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Evde Kal Hareketsiz' kalma kampanyasının organize ettiği etkinlikte gündemle ilgili, önemli açıklamalarda bulunurken, Emre Belözoğlu'dan Galatasaray itirafı geldi. İşte o diyaloglar...

10 Mayıs 2020 Pazar 22:12 Güncelleme: 10.05.2020 22:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





