Son dakika: İspanya'da antrenmanlar yeniden başlıyor!
Corona virüsü nedeniyle geçirdiği olağanüstü dönemi yavaş yavaş geride bırakan İspanya'da futbolda da normalleşme başlıyor. Son paylaşılan bilgiye göre tüm kulüplere, 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapmaları için izin verilecek.
Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçen İspanya'da, futbola yeniden dönüş için adımlar atılıyor. İlk olarak La Liga ekiplerine 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapma izni verilmişti.
L'Equipe'te yer alan habere göre La Liga yönetiminde görevli bir kişi bu iznin 18 Mayıs'tan itibaren tüm kulüplere verileceğini bildirdi. Bu doğrultuda Espanyol, Leganes, Getafe ve Valladolid gibi corona virüsünden en fazla etkilenen bölgelerin takımları da idmanlara çıkabilecek.
Bu adımlar futbolda normalleşmenin başladığı şeklinde yorumlandı. La Liga patronu Javier Tebas daha önce bir televizyon yayınında La Liga'nın başlangıç tarihi için 12 Haziran'ı işaret etmişti.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 15:12
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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