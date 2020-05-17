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17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Antrenmanlara izin veriliyor! Yarından itibaren...

Son dakika: 'da antrenmanlar yeniden başlıyor!

Son dakika: İspanya'da antrenmanlar yeniden başlıyor!

nedeniyle geçirdiği olağanüstü dönemi yavaş yavaş geride bırakan 'da futbolda da normalleşme başlıyor. Son paylaşılan bilgiye göre tüm kulüplere, 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapmaları için izin verilecek.

salgını nedeniyle zor günlerden geçen 'da, futbola yeniden dönüş için adımlar atılıyor. İlk olarak La Liga ekiplerine 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapma izni verilmişti.

L'Equipe'te yer alan habere göre La Liga yönetiminde görevli bir kişi bu iznin 18 Mayıs'tan itibaren tüm kulüplere verileceğini bildirdi. Bu doğrultuda Espanyol, Leganes, Getafe ve Valladolid gibi corona virüsünden en fazla etkilenen bölgelerin takımları da idmanlara çıkabilecek.

Bu adımlar futbolda normalleşmenin başladığı şeklinde yorumlandı. La Liga patronu Javier Tebas daha önce bir televizyon yayınında La Liga'nın başlangıç tarihi için 12 Haziran'ı işaret etmişti.

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  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 15:12
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