İspanya'da 5 oyuncu değişikliğine izin çıktı!
İspanya Futbol Federasyonu, sezonun kalan bölümünde olağan dışı şartlar nedeniyle tüm liglerde 5 oyuncu değişikliğine izin vermeyi planladıklarını açıkladı. Kararın resmiyete dökülmesi için IFAB'ın onayı bekleniyor.
Corona virüsü arası sonrası ligleri yeniden başlatmayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, flaş bir karar aldı.
İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümünde olağan dışı şartlar nedeniyle takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ifade edildi. Kararın resmen açıklanması için IFAB'ın onayının beklendiği belirtildi.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 21:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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