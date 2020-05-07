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07 Mayıs 2020, Perşembe
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İspanya'da 5 oyuncu değişikliğine izin çıktı!

İspanya'da 5 oyuncu değişikliğine izin çıktı!

, sezonun kalan bölümünde olağan dışı şartlar nedeniyle tüm liglerde 5 oyuncu değişikliğine izin vermeyi planladıklarını açıkladı. Kararın resmiyete dökülmesi için IFAB'ın onayı bekleniyor.

Corona virüsü arası sonrası ligleri yeniden başlatmayı planlayan , flaş bir karar aldı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümünde olağan dışı şartlar nedeniyle takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ifade edildi. Kararın resmen açıklanması için IFAB'ın onayının beklendiği belirtildi.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 21:47
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