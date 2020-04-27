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27 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan sürpriz kural değişikliği önerisi! Corona...

FIFA'dan sürpriz kural değişikliği önerisi! Corona...

, corona virüsü salgını sonrası ara verilen liglerin yeniden başlaması durumunda takımlara 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapabilme hakkı tanınmasını önerdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlaması durumunda takımlar için sürpriz bir öneri hazırladı.

Buna göre müsabakalarda normalde 3 olan oyuncu değişikliği hakkının 5'e çıkartılması teklif edildi. Bu durumda takımların daha fazla oyuncusundan yararlanabileceğinin altı çizildi.

Öneri kurallarını düzenleyen kurum olan IFAB'a sunuldu. FIFA ayrıca önerisinde, oyunun çok fazla durmasını önlemek amaçlı 5 değişiklik hakkının 3'ünü oyun oynanırken, 2'sini ise devre arasında kullandıracak.

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  1. 27.04.2020
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