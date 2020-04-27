Ronaldinho: Bütün bunlar bitince ilk işim anneme sarılmak olacak
Kardeşi Assis Moreira ile birlikte Paraguay'a giriş yaptığı sırada sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, kefaletle cezasını ev hapsine çevirmişti. Kalan cezalarının Paraguay'ın başkenti Asunsion'da geçirilmesine karar verilen Brezilyalı yıldız yaşadıklarını ilk kez anlattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, geçtiğimiz aylarda Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra kefaletle cezası ev hapsine çevrilen eski yıldız, yaşadıklarını anlattı.
Paraguay basınından ABC Color'a konuşan Ronaldinho, hapisteki günlerine dair ve ülkesine döndüğünde yapacaklarına ilişkin şunları dile getirdi:
Belgelerimizin illegal olduğunu öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bu andan itibaren amacımız her zaman hukukla bu olayı aydınlatmaktı. Her şeyi hakime açık açık söyledik ve ne istiyorlarsa yaptık. Hayatımda asla böyle bir durum yaşayacağım aklıma gelmemişti. Tüm yaşamım insanları futbolla mutlu etmek için geçti. Hapiste karşılaştığım herkes bana çok iyi davrandı. Onlarla futbol oynadık, fotoğraf çektirdik. İmza verdim. Bütün bunlar bittiğinde yapacağım ilk şey Brezilya'ya dönüp corona virüsü nedeniyle evde karantinada olan anneme sarılmak olacak.
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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