Yılmaz Vural açıkladı! "Fenerbahçe'den teklif gelirse..."

Türk futbolunun efsane ismi Yılmaz Vural, fotomac.com.tr'nin instagram hesabına önemli açıklamalarda bulundu. Vural, yaptığı konuşmada şu anda teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde olumlu yanıt verebileceğini aktarırken, Türk futbolunun geleceğine ilişkin konuştu.



Yılmaz Vural'ın açıklamalarından kesitler şu şekilde;

"Tesislerdeyim şuan, ayın 20'sinden beri buradayım. Buradan çocukları yönetmeye çalışıyorum, burayı merkez haline getirdik. Oyuncuları çağırdık, biz diğer ekipler gibi değiliz, dağınık bir oyuncu grubumuz var."

"Oyunculara sordum, 'Ne durumdasınız diye?' oyuncularda 'Hocam biz bitik durumdayız, yüzde 20 ile döneriz kamplara' dediler. Normal insan durumdalar şuan. Antrenmanlara geri dönmek istiyoruz."

"Öyle bir hazırlık dönemi geçireceksiniz ki, 6 final maçı oynayacaksınız. Bu maçları ne kadar iyi oynarsınız o duruma göre kendi durumunuzu belirlersiniz. Bu ligden ikinci olarak direk çıkmak istiyoruz. Doğru çalışmak istiyoruz."

"Antrenman olarak iyi bilgiye sahip olan antrenörler bu durumdan çıkarabilir takımlarını. Oyuncular bana ''Hocam psikolojimiz çok kötü, nasıl eski hale döneceğiz?'' diye soruyorlar. Çok deneyimli bir grubumuz var, sıkıntı olacağını sanmıyorum."

"Kulübümüz diğer kulüpler gibi sıkıntılı bir durumda değil, borcumuz harcımız yok. Biz oyuncularımızı hazır durumda tutmaya çalışıyoruz."

"Geleceğimiz görmemiz lazım önce, bu 6 haftayı tamamlayıp yönetim isterse de önüne koyabileceğimiz bir rapor var. Oyunculara ''Siz lige çıkarsanız 25 oyuncu gelecek 25 oyuncu gidecek, transfer olur olmaz siz kendinizi hazır durumda tutun'' dedim."

FENERBAHÇE CEVABI

"Doğmamış çocuğa don biçilmez, şampiyonluğa oynayan bir takımın hocasıyım, burada yönettiğim oyuncular var. Ben bir şeyler diyince kulüp içinde üzülenler oluyor. Hedeflerim var, hedeflerimden biri de 3 büyük takımdan birinde hocalık yapmak. Çok da zamanım kalmadı, 67 yaşındayım ben. Tabi böyle bir şey olursa, yönetim irtibat kurarsa, olur. Derlerse "Biz Yılmaz hocaya talibiz." Konuşuruz. Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni çok mutlu ediyor ama şuan konuşmak doğru olmaz. "

"Medya olsun, kulüpler olsun neden bizi dört büyüklere layık görmüyorlar bilmiyorum. Ben insan ilişkilerinde bana ulaşmaları için yanıma iki üç adam koyup, yüzümün asık olması mı lazım?"

"Biz gelmeden önce 6 hafta gol atamayan bir takım vardı şimdi lig çıkacak bir takım yarattık. 760 maç ile Türkiye'nin en çok maç yönetmiş antrenörüyüm biz mahalle maçı yönetmedik."

"Çok sevilmek beni bu duruma getirdi. Bu kadar sevilmeseydim büyük takımlar çalıştırırdım."

"TFF 1. Ligde bir takım,tecrübeli bir takım ile çalışıyorum ve burada olmak hayatımın en güzel günleri. Maçlarımızı kazanıyoruz primler yatıyor, maaşımızı gününde alıyoruz. Dedim 'Cennete mi geldim?'"

"LİGLER DEVAM ETMELİ"

"Bu ligler oynanacak, devam edecek ve bitecek. Temmuzda oynanır, ağustos da oynanır sıkıntı değil."

"Maçların seyircisiz oynanmasını bile saçma buluyorum, biz seyirciler için oynuyoruz. Oynamak için oynamayalım."

"KADIN TAKIMLARI KURULMALI"

"Kadın takımları da kurmamız lazım, kadınların olduğu yerde her zaman naiflik vardır. TFF'nin her kulübe kadın takımını şart koymalı."

"Tesis var, dinamizm var, stadyum var ama biz Türk gençlerini yarıştıramıyoruz. Yabancı sınırı gelsin demiyorum, sınırsız olsun ama kulüpler genç oyuncu yetiştirmede çalışmalı."