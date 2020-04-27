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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna canlı yayında flaş yanıt!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada fotomac.com.tr'nin Instagram canlı yayınına konuk oldu ve gazeteci Tarık Demir'in moderatörlüğünde soruları tüm samimiyetiyle yanıtladı. Vural, futbol gündemine ve geleceğine ilişkin çok önemli ifadeler kullanırken Demir'in sorduğu "Fenerbahçe'den teklif gelirse gider misiniz?" sorusuna "Şu an bunu konuşacak bir dönemde değiliz ama şayet teklif gelirse, yönetim bakar, oturup konuşur, olay bize ulaşırsa ortak bir paydada buluşup karar verilir" diyerek sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

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27 Nisan 2020 , Pazartesi
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