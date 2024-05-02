KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? |🐄 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ🐄| İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da verilen emekli ikramiyeleri için bekleyiş sürerken arama motorlarında 'Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemerinin 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATTI?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

İkramiye ödemeleri maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme programını detaylı olarak duyurmuştu. Emeklilerin benzer şekilde Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ödeme alması planlanıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı dolayısıyla hak sahiplerine ödeniyor. İkramiyelerde emeklilerin yanı sıra; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş aylığı alanlar da faydalanıyor.