Haberler Haberler KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? |🐄 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? |🐄 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli ikramiyeleri araştırmaları da hız kazandı. Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilerin hesabına yatırılan ikramiyeler, Kurban Bayramı için de yatırılacak. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?' sorularının cevabını ve son dakika emekli ikramiyesi açıklamalarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? |🐄 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ🐄| İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda da verilen emekli ikramiyeleri için bekleyiş sürerken arama motorlarında 'Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemerinin 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATTI?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

2024 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

İkramiye ödemeleri maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme programını detaylı olarak duyurmuştu. Emeklilerin benzer şekilde Kurban Bayramı'nda da 3.000 lira ödeme alması planlanıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı dolayısıyla hak sahiplerine ödeniyor. İkramiyelerde emeklilerin yanı sıra; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş aylığı alanlar da faydalanıyor.

Türk Telekom
"Biz hep saha içinde kalmaya çalıştık!"
DİĞER
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz kocaman oldu! İkizler bakın kime benziyor!
Başkan Erdoğan'dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Buruk'un yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor!
F.Bahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101 ALDIN ALDIN BU PERŞEMBE | 2 Mayıs A101 indirimli ürünler kataloğu
TOKMAK KÖFTE TARİFİ | 🔴Tokmak köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
LİLA KAĞIT HALKA ARZ | LİLAK halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER MAYIS 2024 | Evde bakım maaşı yatan iller listesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:12
Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? 15:08
"Tüm kupaları almış teknik adam olarak..." "Tüm kupaları almış teknik adam olarak..." 14:51
A. Efes'ten flaş Mijatovic kararı! A. Efes'ten flaş Mijatovic kararı! 14:45
Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi! Kartal o yıldızı takıma örnek gösterdi! 14:28
Beşiktaş o isme resmi teklif yaptı! Beşiktaş o isme resmi teklif yaptı! 14:06
Daha Eski
35. hafta hakemleri açıklandı! 35. hafta hakemleri açıklandı! 12:45
Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman? 12:38
İşte Beşiktaş 'ın maçı öncesi detaylar! İşte Beşiktaş 'ın maçı öncesi detaylar! 12:35
Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..." Jardel'den olay sözler! "Şimdiki değerim..." 12:31
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman? 12:14
Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman? 11:53