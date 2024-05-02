Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 12:30
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Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 21:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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