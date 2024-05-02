Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 21:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.