TOKMAK KÖFTE TARİFİ | 🔴Tokmak köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TOKMAK KÖFTE TARİFİ | Çorum yöresine ait tokmak köfte tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kırmızı et yerine beyaz et kullanılan tokmak köfte, nar gibi kızarmış görüntüsüyle iştah açarken protein deposu olması sebebiyle sağlıklı ve doyurucu yiyecekler kategorisinde yer alıyor. Peki tokmak köfte nasıl yapılır? İşte tokmak köfte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TOKMAK KÖFTE NASIL YAPILIR?

Tokmak Köfte Malzemeleri

📍500 gram tavuk eti

📍1 adet tavuğun derisi

📍500 gram ince bulgur

📍2 adet kuru soğan

📍3 diş sarımsak

📍1 adet domates

📍1 yemek kaşığı domates salçası

📍1 tatlı kaşığı tuz

📍1/2 çay kaşığı karabiber

📍1 çay kaşığı kimyon

📍1 tatlı kaşığı pul biber

📍1/2 yemek kaşığı kuru fesleğen

📍1/2 yemek kaşığı kuru reyhan

📍1/2 çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Tokmak Köfte Yapılışı

🔸Tokmak köftesi için tavuk etlerini bütün tavuktan keserek ya da dilediğiniz tavuk parçalarını kullanarak hazırlayabilirsiniz.

🔸Tavuk etlerini mutfak robotundan ufak parçalar haline gelene kadar geçirin. Dilerseniz aynı miktarda tavuk kıyması da kullanabilirsiniz.

🔸Tavuk derisini ufak küpeler halinde doğrayın.

🔸Soğanları, domatesi ve sarımsakları rendeleyin.

🔸Derin ve geniş bir tepsiye tavuk etini, bulguru, rendelenmiş sebzeleri, salçayı ve tuzu koyup bulgurlar yumuşayıp tavuk etiyle birleşen kadar yaklaşık 30 dakika yoğurun.

🔸Yoğurduğunuz harca baharatları ve tavuk derilerini ekleyip birleşen kadar 5 dakika daha yoğurun.

🔸Hazırladığınız harçtan elinizi ıslatıp mandalina büyüklüğünde parçalar kopardın ve avucunuzda bastırıp köfte şekli verin. Bu işlemi yaparken dilerseniz ıslattığınız temiz bir kavanoz kapağını da kullanabilirsiniz.

🔸Hazırladığınız köfteleri fırça ile çok az yağlanmış tavada kısık ateşte önlü arkalı her tarafı kızarana kadar yaklaşık 8 dakika pişirin.