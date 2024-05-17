Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe'den sürpriz hamle! Mourinho derken...
İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü
DİĞER
Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!
Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İOKBS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Deprem mi oldu son dakika 17 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (17 Mayıs Cuma)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:40
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:28
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:26
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:09
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 23:01
Daha Eski
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 23:01
Bodrum yarı finale yükseldi! Bodrum yarı finale yükseldi! 23:01
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 23:01
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 23:01
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 23:01
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 23:01